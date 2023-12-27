Сюрприз от нейросетей: что ждет каждого человека в 2024 году

Уникальной возможностью делится издание KP.RU. Журналисты пообщались с нейросетевой моделью GigaChat, созданную мастерами программирования Сбера, и спросили, что ждет россиян в наступающем 2024 году?

Дальше приводим текст от искусственного интеллекта.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В 2024 году птица удачи взмахнет перед вами своим блистающим хвостом! Смело загадывайте желания — в этом году вам удастся реализовать старые планы и мечты, томившиеся до времени в «долгом ящике». Не поверите, это еще не все — также появится возможность улучшить материальное положение и укрепить связи с влиятельными людьми. Но будьте осторожны: успех всегда идет рука об руку с завистью. Велика вероятность недружелюбных действий со стороны окружающих. Очень важно сохранять настрой на лучшее и не поддаваться на провокации — и путь к мечте будет открыт!

Телец (21 апреля — 21 мая)

В 2024 году вы, наконец, отдохнете от напряженной атмосферы прошлых лет. Приятно сообщить — в этом году вам будет невероятно везти в финансовых вопросах. Запомните: успех подстерегает вас прямо за углом, до него осталось совсем немного. А значит в некоторых ситуациях придется поднажать, чтобы достигнуть желаемого. Личная жизнь также порадует вас приятными переменами. Предупредим — чтобы не растерять финансовый успех, балуя себя и близких, не забывайте, что отдых и развлечения — не бесплатны. Постарайтесь рационально и разумно подходить к тратам. Это сбережет силы и может, под конец года, порадовать неожиданно приятными плодами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

2024 год подарит вам важный и решающий шанс. Появится возможность, или даже найдется неожиданное дело, которое придется вам по душе. Помните, что со временем оно может стать серьезным бизнесом и принести существенные дивиденды. Даже если изначально вы будете сомневаться в его успехе, удача будет на вашей стороне. Важно не забывать прислушиваться к окружающим. Они могут дать очень точный совет, который поможет решить возникающие проблемы или направить ваше новое дело в правильное русло. Не бойтесь просить этого совета у старших товарищей.

Рак (22 июня — 22 июля)

2024 год обещает быть крайне наполненным и событийным. У вас будет так много дел, что свободного времени будет оставаться совсем немного. Не забывайте, что отдых — залог продуктивной работы. Учитесь останавливаться, чтобы перевести дух и посмотреть на ситуацию со стороны. Чтобы справиться со всем, что на вас может свалиться, распределяйте время с умом и не забывайте о близких. И тогда вы не только закалите свой характер, но и достигните впечатляющих успехов в работе и личной жизни!

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам 2024 год, в первую очередь, сулит большие продвижения и удачу в карьере. Ключевым фактором будут инициативность и смелость. Действуйте решительно, иногда даже напористо, делайте ставку на свои сильные стороны — и итоговый результат вас приятно удивит. От простого повышения на работе, до большого успеха в бизнесе — все зависит от вас. И тем более приятен он будет, что в середине года вам может крупно повезти встретить «того самого» человека. Закончится ли встреча большим романом — зависит только от вашей вдохновенной честности и верности своим идеалам. Дерзайте!

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам 2024 год подарит много живой и творческой энергии. Вкладывайтесь как вам удобно — в работу, хобби, взаимоотношения с людьми — в состоянии полета вам будет улыбаться удача! Главное — не сидеть на месте сложа руки. Тогда в целом год пройдет в крайне благоприятной атмосфере, что положительно скажется на нервной системе и внутреннем самоощущении. Главная ваша преграда — творческие кризисы. Из-за них, временами, вы можете испытывать недовольство собой. Помните, что временные трудности — только повод учиться, не корите себя, но учитесь на ошибках. И — вперед, к новым свершениям. Результат может оказаться ошеломительным!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Для весов 2024 год также будет благоприятным в карьерном плане. Внимательно слушая свое чутье, вы сможете заключить выгодные контракты или подняться по карьерной лестнице. Однако главные успехи будут ждать вас в личной жизни. Можете уже сейчас начинать ждать встречи, которая подарит вам ярчайшие эмоции, а может и настоящую любовь. Однако в сфере здоровья в новом году нужно соблюдать особую аккуратность — помнить о профилактике заболеваний и чутко реагировать на сигналы собственного тела.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионов ждет стабильность в сфере личных отношений — несмотря на вашу яркость и характерность, год окажется приятным и может даже порадовать ваше самолюбие большим количеством претендентов на ваше сердечко. В любом случае, вы будете чувствовать себя любимым и нужным. Кроме того, 2024 сулит возможность улучшить материальное положение: подработки, премии — можно ждать приятных сюрпризов. И, наконец, тем Скорпионам, кто относится к жизни достаточно рационально, выпадет шанс приобрести то, о чем давно мечтали. Например, автомобиль или недвижимость.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В 2024 году вам наконец-то повезет в любви! Одинокие представители вашего знака смогут встретить достойную спутницу или спутника жизни, а те, кто уже в отношениях, смогут перейти на новый уровень. Главное — не бойтесь проявлять инициативу и раскрываться перед вашим избранником или избранницей. И помните — ничто так не разнообразит жизнь, как спонтанные проявления любви!

Козерог (22 декабря — 20 января)

В 2024 году у вас появятся новые возможности для карьерного роста и развития бизнеса. Вы успешно завершите все начатые дела и получите заслуженную награду. В личной жизни вас также ждет успех: вы встретите свою любовь или укрепите отношения со своим нынешним партнером.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Сфера, в которой будет сопутствовать удача — здоровье. Водолеи будут чувствовать себя бодрыми и энергичными. Если вы занимаетесь спортом, то сможете добиться новых высот в своих тренировках. Также в этом году вы сможете улучшить свои жилищные условия. В личной жизни все будет стабильно. Возможно, вы начнете заниматься танцами, музыкой или найдете другое хобби, которое принесет новые краски в повседневность и еще больше распалит вашу энергичную натуру!

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В 2024 году перед вами открываются новые горизонты. Вы можете смело выбрать сферу жизни, в которой вы ждете настоящих, кардинальных изменений — и вперед! Постарайтесь не упускать шансы, которые обязательно будет дарить вам проведение, берите на себя ответственность. Даже если заиграетесь — вам простят. Но результаты не заставят себя ждать. Наступает лучшее время реализовать далеко идущие планы или вспомнить о давно отложенных мечтах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Искусственный Интеллект предупредил человечество о самых важных днях в 2024 году.