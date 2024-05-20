Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений Милея о жене Санчеса

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Теперь от скандально известного политика ждут извинений.

Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений Милея о жене Санчеса

Фото: Natacha Pisarenko / ТАСС

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Испания приняла решение отозвать своего посла в Аргентине после заявлений президента страны Хавьера Милея. Об этом сообщил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

«Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок», — сказал дипломат на пресс-конференции.

Милей недавно назвал супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегунью Гомес «коррумпированной». Альбарес добавил, что это заявление представляет собой нарушение дипломатических обычаев, поэтому аргентинский президент должен принести извинения.

После избрания в качестве президента Милей разработал более 300 реформ. В частности, о сокращении расходов на содержание правительства и уменьшении количества министерств.

Еще реформы предусматривали снижение энергетических и транспортных субсидий. При этом предлагалось заморозить на время все инфраструктурные государственные проекты, которые еще не начали реализовывать.

Согласно реформам, правительство страны не вмешивалось бы во множество отраслей. Речь, в том числе, шла о туризме и винодельческом секторе.

При этом в Аргентине собирались официально сделать 12-часовой рабочий день и сократить отпуск по беременности и уходу за ребенком. Под запрет попадали экспортные ограничения.

А до избрания Милей заявлял — после прихода к власти он проведет в стране долларизацию и масштабную приватизацию. Он также говорил о намерении укреплять отношения с США и Израилем, отказавшись при этом от сотрудничества с Китаем и Бразилией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой внешнеполитический вектор все-таки выбрала Аргентина.

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