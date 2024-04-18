«Есть запрос»: какой внешнеполитический вектор выбрала Аргентина

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 32 0

Министр обороны Петри: Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО

«Есть запрос»: какой внешнеполитический вектор выбрала Аргентина

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Carlile

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Руководство южноамериканской страны сделало заявление о своем месте на мировой арене.

Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО. С таким заявлением выступил министр обороны страны Луис Петри.

«Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации», — написал политик на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что власти Аргентины работают над восстановлением внешнеполитических связей, которые, по его мнению, помогут модернизировать армию по стандартам военного контингента Североатлантического альянса.

Такой курс руководство Аргентины выбрало после избрания президентом Хавьера Милея. Еще до своего избрания он обещал провести долларизацию и масштабную приватизацию, укреплять отношения с США и Израилем, а также отказаться от сотрудничества с «коммунистами и социалистами» — Китаем и Бразилией, которые являются основными партнерами Аргентины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Армения становится все ближе и ближе к Турции и НАТО.

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«Есть запрос»: какой внешнеполитический вектор выбрала Аргентина

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