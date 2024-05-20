В Северной Корее повысили готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 16 0

Какое заявление сделали в МИД страны?

В Северной Корее повысили готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США

Фото: www.globallookpress.com / Guido Kirchner

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Северная Корея повысит готовность к ядерному сдерживанию из-за субкритического эксперимента США. Об этом сообщили в республиканском МИД.

Данный шаг, отмечает ЦТАК, является вынужденной мерой для подготовки к стратегической нестабильности в регионе и мире из-за действий Штатов. Республика, подчеркнули в министерстве, не допустит появления дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

Ранее 5-tv.ru писал, что США провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. В Национальном управлении ядерной безопасности при Минэнерго подчеркнули, что это не нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Дополнительные детали о событии не приводятся. Известно, что это было 34-е субкритическое испытание.

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