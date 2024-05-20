Содержание зависит от формы: как правильно выбирать клубнику

На что стоит обращать особое внимание при покупке?

При выборе клубники в магазине необходимо обратить внимание на ее размер и цвет. Об этом сообщила диетолог Наталья Лазуренко в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, самым важным показателем считается форма ягоды. Она должна быть крупной и без дефектов, а в запахе присутствовать аромат свежести. Поверхность клубники также необходимо проверить на продавленные и мягкие участки. По консистенции надо выбирать самую упругую.

«Если мы берем клубнику в упаковке, контейнер должен быть прозрачным, чтобы можно было посмотреть на имеющиеся там ягоды во избежание наличия опасных микроорганизмов», — рассказала Лазуренко.

В противном случае, подчеркнула диетолог, после употребления могут появиться негативные последствия для желудочно-кишечного тракта.

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