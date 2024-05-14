Не стоит злоупотреблять: врач назвал дневную норму употребления ягод

Любимые малина, клубника и черешня, бесспорно, могут принести пользу. Но могут и навредить.

Весна и лето — время ягод. Многие россияне с нетерпением ждут, когда можно будет вдоволь наесться любимой черешней, малиной или черникой, однако не стоит нырять в омут с головой — сайт Газета.ру предупредил, что здоровая суточная норма ягод составляет всего 200 граммов.

Как объясняет врач-диетолог Татьяна Стрельникова, злоупотребление даже полезными, на первый взгляд, ягодами, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Ягоды нужно вводить в рацион после зимнего периода, начиная с малого количества. Особенно это касается детей. Данная мера поможет отследить, есть ли у вас аллергия. Кроме того, содержащаяся в них клетчатка активизирует перистальтику, в связи с этим при переедании ягод могут быть расстройства пищеварения. Также желательно есть ягоды отдельно или в дополнение к каше и творогу. Кроме того, ягоды содержат фруктозу, а это — сахар. Поэтому людям с диабетом следует быть особенно аккуратными с ними», — объяснила специалист.

Разумеется, отказываться от ягод не стоит — все-таки они являются источником пищевых волокон, фитохимических компонентов, антиоксидантов, витаминов, минералов, макро- и микроэлементов, однако при переедании все эти полезные вещества просто не будут усваиваться.

Помимо всего прочего, Стрельникова отметила, что предпочтение стоит отдавать сезонным ягодам, которые созревают в вашей полосе, так как прочие плоды, скорее всего, будут выращены в теплицах и обработаны различными химическими составами.

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