Поворот не туда: полиция сорвала дрифт-вечеринку в Петербурге

Эфирная новость 28 0

Полиция сорвала дрифт-вечеринку в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Правоохранители провели рейд на Крестовском острове. Сколько правонарушителей было задержано?

Полсотни машин, которые отправились на спецстоянку, и порядка двухсот выписанных штрафов — это результат рейда ГИБДД, который прошел в Петербурге на Крестовском острове. На площадке должен был состояться очередной заезд среди любителей быстрых гонок и крутых виражей, но в планы вмешались инспекторы. Поворот, который для дрифтеров оказался неудачным — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Популярное место у дрифтеров в Петербурге — площадка на Крестовском острове — полностью опустела. Хотя даже днем здесь можно было услышать рев моторов. На асфальте видно характерные следы от резины, а в воздухе чувствуется специфический запах. Накануне сюда наведались правоохранители и провели масштабную зачистку.

Правоохранители приехали в самый разгар мероприятия — двухдневного заезда любителей экстремальных гонок. Такого крутого поворота организаторы явно не ожидали. Некоторым водителям пришлось помогать выйти из салона. У задержанных явный запах алкоголя, догадки инспекторов подтверждает тест на месте.

Семерых участников сразу отстраняют от управления машиной. Еще 46 человек и вовсе с признаками наркотического опьянения. Они отправляются на медицинское освидетельствование.

Вопросы есть и к автомобилям: номера основных агрегатов нечитаемы, а, значит, могли быть либо подделаны, либо намерено стерты. И, если экспертиза это подтвердит, владельцам машин может грозить уголовная ответственность.

Полсотни автомобилей отправлены на штрафстоянку одного из отделов полиции.

Участники таких заездов постоянно фигурируют в сводках. На той же площадке месяц назад водитель спортивного авто сбил проезжающего мимо велосипедиста. Парень пытался остановить дрифтера, в итоге уехал с травмами в городскую больницу.

В Государственной думе уже предлагают изымать автомобили любителей таких гонок за опасное вождение и лишать их водительского удостоверения. Ведь прямого запрета на дрифт сейчас нет. ГИБДД может лишь выписать штрафы и изъять авто, если есть серьезное нарушение, как в случае с изменением номерных агрегатов.

Пока же такие рейды в Петербурге продолжатся. Ведь эффект не только профилактический. Этой ночью жители соседних домов смогли выспаться.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
США разрабатывают санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
18:02
«На всю оставшуюся жизнь»: чем рискует отказавшаяся от помощи врачей Бритни Спирс
17:48
Замглавы Минобороны РФ назначен аудитор из Счетной палаты Олег Савельев
17:45
«Кровавый навет»: офис Нетаньяху о решении МУС по аресту премьера Израиля
17:44
Ошибка новичка: что нужно знать начинающему продавцу на маркетплейсах
17:32
Поворот не туда: полиция сорвала дрифт-вечеринку в Петербурге

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве
Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео