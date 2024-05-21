В Донецкой республике наступление пехоты поддерживает артиллерия. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» бьют по опорным пунктам противника.

Ответные удары последнее время происходят все реже, противник измотан и перешел в глухую оборону. За контрбатарейной борьбой наблюдает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Из замаскированного укрытия выезжает самоходка «Акация». Отсюда до огневой — всего ничего, отработают и сразу буду менять огневую позицию.

На небе — ни облака, но такая ясная погода подходит артиллеристам меньше всего. Сейчас, на открытой местности, они максимально уязвимы.

Самоходки — первоочередная цель для беспилотников ВСУ, расчету нужно ускоряться. Восточный фланг Времьевского выступа.

Наша артиллерия работает под Старомайорским на максимальных оборотах. Пушечным огнем поддерживают наступление пехоты.

Первый же снаряд ложится точно в цель, но артиллеристы не сворачиваются. Скорострельность «Акации» — три снаряда в минуту, нужно использовать ее возможности по максимуму.

В ответ — тишина. Вести полноценную контрбатарейную борьбу на этом участке фронта оглушенный противник уже не способен.

«Противник стоит в обороне, не предпринимает наступательных действий, даже на нас использует меньше снарядов», — говорит командир батареи с позывным «Ока».

Куда опаснее — беспилотники, которые ведут охоту за артиллеристами точечную охоту. И ни на минуту не оставляют их в покое.

Никто из экипажа не пострадал — бойцы опытные, понимают друг друга без слов. В основном, для того, чтобы сэкономить время, общаются жестами, для конспирации переходят на незнакомый противнику язык.

«Когда нужно быстро привязать позицию, используем бурятский язык», — отметил боец с позывным «Афган».

На счету только этой самоходки около 150 пораженных целей. Не только опорники, но и пулеметные точки, снайперские пары, командные пункты управления — одним словом, все, что представляет угрозу для наших передовых отрядов.

«Пехоту отсекали от танков, чтобы наши пацаны, которые в пехоте, могли идти вперед, освобождать населенные пункты», — указал мехвод с позывным «Полковник».

И это срабатывает — бойцы группировки «Восток» планомерно выдавливают ВСУ из укрепленных районов под Старомайорским. И не без помощи артиллерии продвигаются вперед, раз за разом вскрывая вражескую оборону.