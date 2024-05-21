Сенсационную находку сделали археологи в Дагестане

Впереди — лабораторные исследования, написание отчетов и научных трудов.

Сенсационную находку сделали российские археологи. В Дагестане они обнаружили останки человека, жившего на территории республики несколько тысяч лет назад.

При раскопках также найдены древние артефакты — они проливают свет на быт и традиции людей бронзового века. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов — о многовековом наследии.

Сохранились почти все кости — берцовые и локтевые, ребра, часть черепа, зубы. Судя по размерам, это был взрослый человек.

Удивительное многовековое захоронение раскопали ученые в Дагестане. Археологи обнаружили останки древнего человека, который жил на территории современного Дагестана 4,5 тысячи лет назад.

Ученые уже приступили к исследованию и анализу находки. Установлена дата сооружения кургана — это эпоха средней бронзы, примерно XXIII–XXV век до нашей эры.

Положение усопшего в могиле характерно для эпохи бронзы — скорченное, на боку, головой на юг. На двухметровой глубине под землей сохранились не только кости, но и артефакты.

В древности почти всегда умершему в могилу клали еду, напитки и орудия труда. В путь, в загробный мир, соплеменники положили три глиняных сосуда и бронзовый нож.

Нож интересной формы представляет особую ценность. После лабораторных исследований и реставрации он станет экспонатом в главном дагестанском музее.

«Вот здесь, наверное, ручка была, вот они пользовались, возможно для разделки туш. Наверняка у них было и другое оружие — чтобы скот резать, а это такой, как у нас карманный, перочинный нож», — говорит археолог Дибирали Хазамов.

Мужчина или женщина — пока неизвестно. Археологи утверждают: однозначно этот был человек многоуважаем и почитаем в своем племени.

Для него соорудили большой курган — вырыли двухметровую яму, сверху построили бревенчатое перекрытие, обложили все камнями и сделали насыпь.

«Металлы были редки и дороги. Поэтому их клали в погребения людям достаточно высокого статуса. Иногда это бронзовые подвески какие-то простые, на проволоке, или орудия труда — такие как шило или нож», — объяснил археолог, руководитель отряда экспедиции Михаил Кривошеев.

Главная уникальность этой находки в том, что погребение не было разграблено за 4,5 тысячи лет — 90% курганов археологи находят разрушенными. Исследователи утверждают совершенно точно — черные копатели здесь были и даже пытались найти могилу, но не смогли.

«Грабители ошиблись, не нашли центр этого кургана. Сделали закопушку рядом, естественно они пытались его ограбить, но не попали в центральное погребение и нам повезло, что курган оказался не разграбленным», — говорит Кривошеев.

Археологи до конца года должны вскрыть и исследовать все памятники, которые оказались в зоне строительства нового участка федеральной трассы.

«При строительстве и реконструкции автомобильной дороги в обход Хасавюрта предполагается провести раскопки 60 курганов», — отметил руководитель проекта, археолог Багавдин Гаджиев.

Археологи говорят: раскопки — это лишь первые 10% работы. Впереди — лабораторные исследования, написание отчетов и научных трудов, все артефакты, в том числе эти разбитые кувшины, предстоит отреставрировать и передать в фонды музеев.