«Не избежать»: что грозит Кейт Миддлтон во время курса химиотерапии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Онколог Черемушкин: химиотерапия может вызвать серьезные последствия у Миддлтон

«Не избежать»: что грозит Кейт Миддлтон во время курса химиотерапии

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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В окружении принцессы Уэльской уверяют — лечение проходит хорошо. Однако так ли радужно будущее?

Принц Уильям уверяет, что лечение его супруги Кейт Миддлтон, страдающей онкологией, протекает хорошо. Однако во время химиотерапии принцесса Уэльская может столкнуться с серьезными проблемами. Какие именно последствия могут быть, в интервью Woman.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

По словам специалиста, смертельное заболевание и лечение химиотерапией не может не отразиться на здоровье больного. Начинает страдать весь организм, в том числе, пищеварительная система, а именно слизистая оболочка кишечника. Также проблемы возникают с волосами, кожей и костным мозгом.

«Последствия, конечно, могут быть очень тяжелые, потому что требуется серьезная терапия с замещением этих костномозговых компонентов», — заявил врач.

Черемушкин отметил, что родные Миддлтон наверняка сделают все возможное, чтобы вылечить ее. Уже сейчас принцесса Уэльская проходит одно из самых дорогих лечений, связанных с гематологией.

«Первостепенная задача — насколько эффективно будет работать лечение, а поддержание остальных функций жизнедеятельности — это уже вторая задача. Но, конечно, они бы не стали лечить, зная, что человек не выживет», — заключил онколог.

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