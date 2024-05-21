Шишкова решилась на кардинальные перемены во внешности: как теперь она выглядит?

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Шишкова отрезала длинные волосы и стала носить каре

Шишкова решилась на кардинальные перемены во внешности: как теперь она выглядит?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Модель объяснила перемены «отдыхом» от прежнего образа

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати — модель Алена Шишкова — за последнее время сильно преобразилась. Сначала она покрасила волосы в белоснежный цвет, а на днях и вовсе отрезала длинные локоны.

Шишкова кардинально сменила образ. Instagram* / missalena.92

«Длинные наращенные волосы — это очень красиво и давно стало частью жизни современной женщины. Но иногда нужно делать перерыв и давать волосам отдохнуть. Решилась на перемены. Очень волнительно», — сообщила звезда.

Если до преображения у Шишковой были волосы были чуть ниже плеч, то теперь она носит каре. Многие поклонники отметили, что новый образ очень идет модели.

К слову, Шишкова не первый раз меняет свою внешность. Ее достаточно часто обвиняют в том, что она прибегала к пластической хирургии. Кроме того, одно время она принимала мочегонные препараты. Все это привело модель к булимии и анорексии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Алена Шишкова закрутила роман.

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