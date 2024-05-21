Сорняк в качестве еды: чем полезна и вредна крапива

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 14 0

Врача-физиотерапевт Пономарева: крапива содержит витамины группы В и минералы

Сорняк в качестве еды: чем полезна и вредна крапива

Фото: Philipp Schulze / ТАСС

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Это растение добавляют в самые разные блюда.

Крапива — это не только сорняк, но и отличный ингредиент для добавления в самые разнообразные блюда. В ней содержится много полезных свойств, но, тем не менее, для некоторых людей употребление ее в пищу строго противопоказано. О пользе и вреде крапивы изданию aif.ru рассказали специалисты.

По словам врача-физиотерапевта Татьяны Пономаревой, в молодой крапиве много полезных веществ: каротин и каротиноиды, витамины группы В, а также С и К, хлорофилл, дубильные вещества и органические кислоты. Кроме того, в составе крапивы есть минералы, железо, марганец, сера, медь, кремний, калий и кальций.

Лучше всего использовать молодую крапиву, которую собирают в мае и начале июня. Также это растение обладает желчегонным, мочегонным, отхаркивающим, кровоостанавливающим, тонизирующим действием.

Молодые побеги этого растения добавляют во многие блюда: супы, салаты, смузи и даже выпечку. Например, можно добавить ее в щи или приготовить салат с огурцом и яйцами.

Кому нельзя употреблять блюда с крапивой

Однако крапива полезна далеко не всем. По словам диетолога Натальи Кругловой, исключить ее из рациона следует кормящим и беременным женщинам, детям до трех лет и пожилым людям, а также тем, у кого есть заболевание пищеварительного тракта, и людям, принимающим препараты из группы антагонистов витамина К.

Кроме того, крапиву не стоит употреблять во избежание образования тромбов, так как она способствует свертываемости крови.

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