Лейкемию диагностировали у супруги президента Сирии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 54 0

Первой леди предстоит пройти курс лечения.

Лейкемию диагностировали у супруги президента Сирии

Фото: Balkis Press/ABACA / ТАСС

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Лейкемию диагностировали у супруги президента Сирии Башара Асада Асмы. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

Уточняется, что после обнаружения симптомов первую леди отправили на прохождение курса медицинских исследований, по результатам которых был поставлен диагноз «острый миелоидный лейкоз». Теперь Асма будет соблюдать «соответствующее социальное дистанцирование», будет отстранена от участия в мероприятиях и пройдет курс лечения.

В августе 2018 года у жены Асада обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В конце января 2019-го Асма пережила успешную операцию, уже в августе канцелярия президента Сирии сообщила о победе первой леди в борьбе с раком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Кейт Миддлтон во время курса химиотерапии. Принц Уильям уверяет, что лечение его супруги, страдающей онкологией, протекает хорошо. Однако во время химиотерапии принцесса Уэльская может столкнуться с серьезными проблемами.

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