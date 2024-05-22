Дешевый пиар или реальный развод? Что происходит у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Джей Ло и Бен Аффлек продолжают носить кольца, несмотря на слухи о разводе
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos
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Голливудская пара продолжает подогревать слухи о расставании. И, кажется, делает это очень умело.
Поклонники «Беннифер» не могут найти себе место: неужели любовь, которая возродилась спустя 20 лет, вновь обречена на провал? Таблоиды утверждают, что звездная пара Бен Аффлек и Дженнифер Лопес собираются развестись. Новость поразила общественность, ведь еще совсем недавно влюбленные не могли надышаться друг другом, и даже сыграли долгожданную свадьбу. В связи с этим фанатов поразила обидная и одновременно воодушевляющая мысль: может это все пиар и две половинки все же неразлучны? Об этом — в материале 5-tv.ru.
Как гром среди ясного неба
Слухи о проблемах в браке звезд появились совсем недавно, но уже успели приобрести масштабный характер. Инсайдеры продолжают настаивать на том, что союз Лопес и Аффлека рушится на глазах, а до развода остались считанные месяцы.
Источник PageSix заявляет, что с Бена спала эйфория и он прозрел. Актер был так поглощен любовью к 54-летней певице, что «не мог мыслить здраво. Но теперь его голова ясна, и он знает, что ему нужно развестись».
В это время Лопес пытается спасти брак и, несмотря на разлад, сопроводила мужа на детский спектакль его сына. Да и на последних фото папарацци супруги выглядят вполне счастливыми.
Однако, как утверждают СМИ, оскароносный актер уже съехал из роскошного особняка, который они с Лопес купили в прошлом году за 60 миллионов долларов. А теперь будто присматривают себе новые, уже раздельные дома.
Согласно основной версии, причина разлада заключается в том, что влюбленные не сходятся характерами и не разделяют взгляды друг друга буквально на все происходящее вокруг. При этом источники, близкие к звездной паре, уверяют, что «они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее».
«Если бы был способ развестись по причине временного помешательства, он бы развелся. Ему кажется, что последние два года были просто лихорадочной мечтой, и теперь он пришел в себя и понимает, что из этого просто ничего не выйдет», — передает издание слова источника.
Усугубляет ситуацию и то, что у супругов нет времени сглаживать углы из-за загруженного графика. В «другой реальности» Бен и Дженнифер могли бы отправиться в романтическое путешествие для преодоления трудностей. Сейчас же для них это — непозволительная роскошь.
Источник People также уверяет, что с новой силой о себе напомнила старая история из прошлого пары. В нулевых, когда влюбленные рассталась, их чувства не выдержали именно повышенного внимания. Бен устал от толп журналистов и того, что он является всего лишь «приложением к известной артистке». Актер сам по себе интроверт, ему претит эта драма вокруг его личных отношений. Главное, чтобы ситуация не повторилась.
Пиар?
Однако все не так однозначно плохо, как кажется на первый взгляд. Самые внимательные поклонники уверены, что эпопея с разводом — это спектакль. Например, представители Дженнифер заявили, что она покупает недвижимость исключительно в инвестиционных целях.
Кроме того, недавно актеры были замечены в обручальных кольцах. Папарацци засняли Аффлека в машине, где был виден его безымянный палец с заветным ободком. А Лопес щеголяла со своим кольцом, когда прибыла в танцевальную студию в Лос-Анджелесе. После пару заметили в Soho House в том же Лос-Анджелесе, там супруги тоже не забыли о символах брака.
Правда, Аффлек все же не забыл подразнить папарацци появлением в машине, но уже без обручального кольца. Пусть общественность теряется в догадках.
При этом проворные журналисты смогли разглядеть у Бена заставку на телефоне, где было фото его жены с надписью «Дженнифер Аффлек». Фото не удалил, значит есть надежда.
«Нас может ожидать очередной с их стороны хайп. Это влечет — первый вариант — подписчики, поклонники, второй вариант — рекламные контракты и гонорары», — допустил эксперт по светской хронике Сергей Дворцов.
Однако поклонники уверены, что обручальные кольца, совместные снимки и натянутые улыбки — показуха. Ведь даже на Met Gala 2024 Дженнифер пришла одна. И до этого пару редко можно было увидеть вместе. А кадры грустного и удрученного Аффлека уже давно гуляют по Сети.
«Бен очень любит Джей Ло и в некоторой степени он знал, во что ввязывается. Но боится, что, выставляя так много себя напоказ, Джей Ло просто открывает их для слишком большого общественного внимания, и это исторически не помогло их отношениям — вовсе нет», — отмечал источник.
По характеру Аффлек скрытный, а Лопес, наоборот, очень любит делиться личным со всем миром. За столько лет возлюбленные уже должны были найти компромисс в этом вопросе.
«Всегда были разногласия в их стилях, в том, как они решают проблемы, и в их действиях, но ничто не останавливало их любовь на протяжении многих лет. Это отличная история любви», — поделился мнением другой инсайдер.
Любовь, похожая на сон
Приятно вспомнить, как начиналась история любви двух таких разных, но неотделимых друг от друга знаменитостей. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились в далеком 2001 году на съемках фильма «Джильи», где играли возлюбленных. Из экранного их роман быстро перерос в реальный. Так в начале 2000-х звезды уже были обручены, но свадьбу так и не сыграли. За день до торжества они разорвали помолвку.
После Аффлек женился на другой Дженнифер — Гарнер. А Лопес выскочила замуж за своего приятеля Марка Энтони. Но 20 лет спустя судьба вновь свела вместе «Беннифер».
В 2021-м году с разбитыми сердцами после тяжелых расставаний Лопес и Аффлек встретились вновь спустя столько лет с браками и детьми за спиной. Совместный мини-отпуск на горнолыжном курорте вновь разжег в бывших возлюбленных былые чувства. Их связь стала спустя года только крепче.
В свой 52-й день рождения Джей Ло подтвердила роман с Беном, опубликовав в соцсетях красноречивое фото с возлюбленным. Любовь захлестнула обоих с новой силой.
Воссоединение с Лопес, по словам актера, стало одним из лучших событий в его судьбе. В интервью The Wall Street Journal Бен рассказывал, что порой ему хочется кричать на весь мир о своей красивой и «великой истории любви», и вернуться к этой восхитительной женщине было верным решением. Во второй раз, признался он, отношения стали только лучше, потому что за столько лет разлуки оба стали более опытными.
В 2022 году пара официально зарегистрировала свои отношения. Суперзвезды тихо и скромно поженились в Лас-Вегасе. Счастливые молодожены обменялись кольцами под свадебный марш, звучащий из bluetooth-колонки. Свидетелями стали дети пары.
«Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения», — написала Лопес в блоге. Свой пост она подписала «Дженнифер Линн Аффлек».
«Я знала, что вы всегда будете вместе. Потому что я 20 лет молилась, чтобы вы это сделали», — привел New York Post слова матери актрисы Гваделупе Родригес, которые она произнесла в обращении к дочери.
А в новом документальном фильме «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» знаменитости впервые признались, почему их роман в молодости развалился в самом начале.
«Когда мы с ней расстались, причиной было пристальное внимание к нашей личной жизни», — рассказал Аффлек, который на протяжении 20 лет хранил любовные письма от Лопес в тайне от Дженнифер Гарнер.
«У нас был грандиозный свадебный план, в котором участвовали 14 сопровождающих и подружек невесты, но за три дня мы просто сдались под давлением обстоятельств», — добавила Дженнифер.
Тогда влюбленные не смогли справиться с публичностью отношений, а теперь обещали, что все будет иначе. Ведь Дженнифер простила любимого. Так неужели сейчас они наступают на те же грабли?
Поклонники надеются, что на этот раз пара сможет преодолеть трудности и спасти свои отношения. Ведь самое главное — любовь — у них есть.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовятся стать родителями.
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