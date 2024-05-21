Канада расширила список антироссийских санкций

В него попали лица, которые якобы причастны к передаче оружия в Россию из КНДР.

Власти Канады расширили санкционные списки против России. В них попали два физических лица и шесть юридических. Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады.

Указывается, что двое высокопоставленных представителей российских компаний якобы вовлечены в передачу оружия из КНДР в Россию. К этой деятельности также привлечены, по мнению Оттавы, шесть юрлиц.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка.

По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и Евросоюза приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запрет на импорт урана из России грозит США остановкой реакторов. Специалисты несколько лет назад пришли к выводу, что такие меры навредят лишь самим американцам.