«Попытки были»: чем США грозит свой же запрет на импорт урана из России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

Андриевский: запрет на импорт урана из России грозит США остановкой реакторов

«Попытки были»: чем США грозит свой же запрет на импорт урана из России

Фото: www.globallookpress.com / Erik Lesser

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Специалисты несколько лет назад пришли к выводу, что такие меры навредят лишь самим американцам.

Решение США ввести запрет на импорт российского урана может больно ударить по ним самим. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Эксперт отметил, что США уже принимали попытки ввести эмбарго на ввоз урана из России, но еще в 2022 году стало понятно, что решение обернется проблемами.

«Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов», — пояснил Андриевский.

Агентство отмечает, что Россия обеспечивала до трети потребностей США в ядерном топливе, ежегодно американские власти тратили на это около миллиарда долларов. По мнению экспертов, после распада СССР атомная промышленность в Штатах пришла в упадок, и американцы стали полностью полагаться на импорт урана из России.

Потенциально дефицит ядерного топлива в США могли бы восполнить Канада, Австралия и Казахстан, но это невозможно из-за геополитических рисков, считает основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

Сенат США 30 апреля одобрил законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России. Он подразумевает введение эмбарго не только на обогащенный уран, но и сырье, произведенное российскими компаниями или полученное по свопу (по обмену) на него. Запрет начнет действовать 12 августа и продлится до 1 января 2028 года.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против гражданина России и трех компаний. О новых ограничениях сообщили в американском Госдепе, объяснив решение попытками указанных лиц уклониться от рестрикций.

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