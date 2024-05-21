Муслим Хучиев покинул пост главы правительства Чечни

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Он находился на данной должности с июня 2018 года.

Муслим Хучиев покинул пост главы правительства Чечни

Фото: Афонина Елена / ТАСС

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Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев покинул пост. О причинах отставки в своем Telegram-канале рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Хучиева он назвал патриотом и человеком своего дела. На данной должности чиновник пробыл около шести лет, с 2018 года. По словам Кадырова, теперь экс-глава правительства Чечни переходит на другую работу.

«Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм», — сказал Кадыров.

Исполняющим обязанности председателя правительства Чечни назначен Иса Тумхаджиев.

Муслим Хучиев, помимо работы на должности главы кабмина республики, в разное время с 2004 года был главой пресс-службы администрации и первым заместителем руководителя аппарата правительства региона, мэром и заместителем мэра Грозного, советником главы Чечни, министром экономического развития и торговли и министром территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от обязанностей своего советника.

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