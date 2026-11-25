Дешевый смартфон, зарядка или пауэрбанк могут обойтись слишком дорого: некачественная подделка способна вызвать короткое замыкание, пожар или вовсе взорваться в руках. При этом внешне опасное устройство порой почти не отличается от оригинала, а продавцы уверяют в его надежности.

Как распознать подделку, какие детали корпуса и упаковки должны насторожить и что проверить перед покупкой на маркетплейсе? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасны поддельные смартфоны и зарядки

«Роскачество исследовало 20 торговых марок зарядных устройств. Из 20 зарядных устройств 13 имели те или иные нарушения в части безопасности», — говорит эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Эксперты бьют тревогу: маркетплейсы наводнили подделки. Проверки выявили на 70% больше контрафакта, чем год назад. Москвичка Алина Бодлева едва не стала жертвой пожара, когда заказала пауэрбанк в интернет-магазине.

«Потом начала заряжать через какое-то время дома, и получилось такое замыкание, странный запах, он задымился, этот пауэрбанк, выбились счетчики, погас свет», — говорит Алина Бодлева.

Похож на оригинал: как на рынке продают поддельные смартфоны

«Страна советов» отправилась на крупный рынок, чтобы выяснить, какие устройства продают под видом брендовой электроники.

Под видом покупателей журалисты попросили продавцов подобрать дешевую копию смартфона известной марки. Консультанты предложили сразу несколько вариантов и заверили, что внешне устройства практически не отличаются от оригиналов.

«Он даже не поймет, он даже не увидит», — уверял один из продавцов, узнав, что телефон якобы предназначен человеку, который плохо разбирается в технике.

Некоторые подделки действительно выглядят убедительно. Продавцы обращали внимание на то, что отдельные копии воспроизводят даже мелкие детали оформления оригинальных устройств.

«Он один в один как оригинал. Эта часть в китайских муляжах — это просто белая картонка. Этот так сделали, что не отличить», — рассказал продавец.

Однако после того как журналисты раскрыли цель эксперимента и попросили показать документы, подтверждающие качество товара, возникли сложности.

На вопрос о наличии сертификата один из продавцов ответил отказом. Вместо документов соответствия качества они предлагали собственную гарантию на товар.

«Мы же даем гарантию. Месяц-два от нас гарантия», — пояснил продавец.

При этом наличие такой гарантии не заменяет документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.

Что внутри дешевой зарядки: эксперты разобрали устройство

«Страна советов» обратилась к мастерам по ремонту гаджетов, чтобы сравнить оригинальную электронику с подделками. Эксперты изучили устройства, приобретенные на маркетплейсах и радиорынке.

Одним из объектов проверки стало зарядное устройство. При разборке выяснилось, что для фиксации внутренних компонентов использовалось вещество, напоминающее пластилин.

«Для крепления, видимо, применяется что-то похожее на пластилин. Это опасная зарядка», — рассказал основатель магазина электроники Алексей Аблизенков.

Осмотр показал, что этим материалом поддерживалась микросхема с предохранителями.

Эксперт также обратил внимание на оформление упаковки. По его словам, дополнительные наклейки, призванные убедить покупателя в подлинности товара, могут оказаться поводом для более внимательной проверки.

«На самой упаковке не должно быть никаких наклеек, говорящих об оригинальности, потому что на оригинальных упаковках никаких наклеек производитель не клеит», — объяснил Аблизенков.

Одна камера вместо трех: как распознать поддельный смартфон

Следующим объектом исследования стал контрафактный смартфон, приобретенный на радиорынке. Внешне устройство напоминало оригинальную модель. Однако при внимательном осмотре специалисты обнаружили отличия.

Одним из признаков подделки оказалось оформление камер.

«В копиях никто не затрачивает деньги, камера выглядит как черная точка. На оригинале это выглядит совсем иначе. Глазок камеры переливается, имеет отлив», — рассказал Алексей Аблизенков.

Чтобы увидеть конструкцию устройства, эксперты разобрали корпус и сравнили внутренние компоненты оригинального смартфона и его имитации.

Оказалось, что в поддельном телефоне из трех камер была лишь одна настоящей.

«Видно различие в камерах. У оригинального телефона их три. У подделки она одна, а оставшиеся камеры — это просто имитация», — рассказал кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Марат Закиров.

Купил подделку на маркетплейсе: кому предъявлять претензии

На недобросовестного предпринимателя из торгового павильона можно написать жалобу и решить спор в суде. Но как быть, если покупка совершена на онлайн-площадке, а продавец находится в другой стране?

«Если это иностранный производитель, тогда для торговой деятельности на территории Российской Федерации он должен иметь определенное разрешение и юридическое представительство здесь. В том же самом порядке будут рассматриваться дела, как если бы это был российский производитель», — говорит юрист Алексей Гридасов.

С начала октября 2026 года российское правительство взяло маркетплейсы под особый контроль. Вступил в силу закон о платформенной экономике.

«Теперь нужно обязательно загружать сертификацию на товар. В том числе платформа должна отвечать за это. То есть не допускать продавцов к торговле на площадке, если у них не размещены соответствующие сертификаты», — говорит Алексей Гридасов.

В карточках товара теперь нужно указывать полную и достоверную информацию. Если данных нет или они ложные, карточка попадет в черный список.

«Моментально блокируется. Сейчас есть проблемы мгновенного возврата этой продукции на площадку, потому что нужно сменить продавца. То есть если я заявлял этот товар, карточку заявлял на свое имя, то есть мне нужно сменить продавца. То есть нельзя этим бесконечно заниматься», — говорит первый вице-президент организации по борьбе с контрафактом Байсолт Хамзатов.

Что проверить перед покупкой гаджета

Эксперты советуют покупать гаджеты только у проверенных продавцов.