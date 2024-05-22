Новинка автопрома. Сколько будут стоить автомобили Volga C40

Модельную линейку бренда из седана и двух кроссоверов показали на выставке в Нижнем Новгороде.

Новый российский седан Volga C40 будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей. Об этом KP.RU заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Я думаю, что новый седан Volga C40 будет по цене конкурентом Aura (это удлиненная Vesta), и он будет стоить около 2,5 миллиона рублей. У Aura, как известно, скромный набор оснащения, а у Volga c40 больше электроники, современнее мультимедийные системы, панорамная крыша», — говорит эксперт.

Новую модельную линейку Volga из седана и двух кроссоверов показали на выставке в Нижнем Новгороде. Все автомобили оснащены турбомоторами мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной трансмиссией, их выпуск начнется в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Мишустин разъяснил Антону Алиханову, как надо собирать новую Volga C40.