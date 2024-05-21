Премьер осмотрел новую линейку автомобилей отечественного бренда. Без критики не обошлось. Что ему не понравилось?

В Нижнем Новгороде представили новую линейку автомобилей Volga. Презентация состоялась в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), которую посетил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что машины хоть и выглядят современно, но все же указал на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал Мишустин.

Он решил лично побеседовать по этому поводу с новым 37-летним главой Минпромторга Антоном Алихановым.

«А где молодой министр? Можно его позвать?» — сказал премьер.

В ходе беседы министр напомнил Алиханову, что производство соответствующих композитных материалов налажено, например, в «Алабуге». Алиханов, в свою очередь, согласился с мнением премьера и пообещал проработать этот вопрос.

Машины будут представлены в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их выпуск начнется в 2024 году на площадке нижегородского автомобильного кластера, с 2025 года планируется сборка в режиме полного цикла.

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