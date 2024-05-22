Тоже пойдет в кабаре? Брутян повторила образ Муцениеце из эротического шоу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Брутян повторила образ Муцениеце из эротического шоу

Тоже пойдет в кабаре? Брутян повторила образ Муцениеце из эротического шоу

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Супруга Павла Прилучного будто решила щелкнуть по носу его экс-избраннице.

Хотя актер Павел Прилучный уже давно создал новую семью с Зепюр Брутян, Агата Муцениеце так или иначе продолжает присутствовать в жизни звезды.

В сети все чаще стали замечать, что Брутян иногда ведет себя так, будто завидует Муцениеце. Очередным поводом так думать стала ее недавняя фотосессия.

Как сообщило издание 7Дней.ru, для новой съемки Брутян решила перевоплотиться в образ, похожий на тот, в котором Муцениеце выступала в кабаре.

«У Муцениеце появилась конкурентка», — заметили пользователи сети.

Фанаты посоветовали Муцениеце уже начинать беспокоиться за свою работу, ведь однажды Брутян уже забрала у нее самое дорогое — мужа.

Это случилось в момент съемок сериала «В клетке». Тогда Муцениеце заменили на малоизвестную Брутян — ей удалось не только стать звездой проекта, но и завоевать сердце Прилучного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного захотел стать актером.

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