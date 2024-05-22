Буланова — в прошлом. Радимов с невестой подали заявление в ЗАГС

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 226 0

Радимов с невестой подали заявление в ЗАГС

Буланова — в прошлом. Радимов с невестой подали заявление в ЗАГС

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Он как никогда счастлив в новых отношениях.

Футбольный тренер и бывший муж певицы Татьяны Булановой Владислав Радимов вместе с новой избранницей Анастасией Кулешовой подали заявление в ЗАГС. Совсем скоро они станут мужем и женой.

Радостной новостью поделилась невеста в социальной сети. Кулешова опубликовала уведомление на регистрацию брака — там стояла дата 21 мая.

Чаще всего заявление в ЗАГС подают за месяц до торжества. Если пара сделала так, то их свадьба состоится в июне.

В этом же месяце, только в прошлом году, Буланова вышла замуж за Валерия Руднева. К слову, Радимов похвастался новой избранницей в июне прошлого года.

Это случилось вскоре после свадьбы Булановой. Многие тогда подумали, что футбольный тренер сделал это назло бывшей жене.

Но Буланова с этой версией не согласилась. По ее мнению, Радимов показал Кулешову после того, как в одной из передач вскрылось его общение с телеведущей Даной Борисовой — чтобы не провоцировать разлад в отношениях, он и надумал представить публике возлюбленную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Татьяны Булановой погряз в многомиллионных долгах.

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