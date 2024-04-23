Ищут налоговая и приставы: муж Булановой оказался во многомиллионных долгах

Певица не раз говорила в интервью, что чувствует себя как за каменной стеной рядом с Валерием Рудневым. Все ли знаменитость знает об избраннике?

Молодой муж (третий по счету) заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой Валерий Руднев оказался не таким успешным предпринимателем, как думалось раньше. Журналисты KP.RU выяснили, что бывший теннисист, а ныне бизнесмен в сфере ресторанов и доставки продуктов, в долгах как в шелках. Приставы требуют с него почти девять миллионов рублей.

Татьяна Буланова вышла замуж за возлюбленного, который на 19 лет моложе нее, летом 2023 года. Не раз в своих интервью певица хвалила избранника за мужской характер, надежность, называла своей опорой и взрослым в их паре. Предложение руки и сердца Руднев сделал с кольцом от Tiffany с неприлично большим бриллиантом, а после свадьбы подарил ей собственный ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов рублей. Как успешный делец превратился в должника?

Как отмечается в материале издания, у Руднева несколько точек питания в Москве и Петербурге. Столичные заведения в ведении юридического лица ООО «МЯСНИЦКАЯ-ББ», где владельцем является еще один человек. Второе юрлицо «ББ-Галерея» принадлежит только Рудневу. Предположительно, к февралю 2024 года предприниматель задолжал налоговой службе 743 273 рубля, хотя два года назад без задержек выплатил больше миллиона.

На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) картина еще хуже. Сумма по списку судебных производств насчитывает 8,9 миллиона рублей. И вишенкой на торте несколько штрафов ГИБДД.

Ранее, писал 5-tv.ru, Татьяна Буланов рассказала об отношениях с мужем. Которые, если данные о долгах подтвердятся, могут измениться в ближайшее время.