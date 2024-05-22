Силы ПВО уничтожили два дрона и четыре ракеты HARМ над Белгородской областью
О пресечении атаки сообщили в Минобороны страны.
Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа и четыре противорадиолокационные ракеты американского производства HARM над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, атака киевского режима была пресечена около 11:30 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беспилотник ВСУ уничтожили ночью над Дзержинским районом Калужской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
- 22 мая
- Дрон атаковал электропоезд в Белгородской области
- 22 мая
- Беспилотник ВСУ уничтожили ночью над Дзержинским районом Калужской области
- 22 мая
- «Не раз предупреждали»: как РФ ответит Франции в случае ввода ее войск на Украину
- 22 мая
- В ДНР заявили о выводе существенной части сил ВСУ из района Клещеевки
- 22 мая
- Ситуация накаляется. На Украине прошли акции неповиновения военкомам
- 22 мая
- Десантники дерзко захватили «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 мая
- Гаубицы Д-30 уничтожили замаскированный укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 мая
- Фронтовой тюнинг. Как бойцы защищают танки от украинских FPV-дронов
- 22 мая
- Пентагон призвали разрешить ВСУ бить по России американским оружием
- 22 мая
- Появилось видео работы новейших FPV-дронов «Пиранья» в зоне СВО
Читайте также
72%
-0.24 98.30
-0.28
Нашли ошибку?