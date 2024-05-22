Силы ПВО уничтожили два дрона и четыре ракеты HARМ над Белгородской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 0

О пресечении атаки сообщили в Минобороны страны.

Силы ПВО уничтожили два дрона и четыре ракеты HARМ над Белгородской областью

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа и четыре противорадиолокационные ракеты американского производства HARM над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, атака киевского режима была пресечена около 11:30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беспилотник ВСУ уничтожили ночью над Дзержинским районом Калужской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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Спецоперация
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