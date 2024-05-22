Беспилотник ВСУ уничтожили ночью над Дзержинским районом Калужской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

Минобороны России подтвердило работу сил ПВО в этом регионе.

Беспилотник ВСУ уничтожили ночью над Дзержинским районом Калужской области

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минувшей ночью беспилотник в небе над Дзержинским районом Калужской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал он.

На месте работает оперативная группа, добавил Шапша.

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Позднее в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России подтвердила попытку украинских боевиков атаковать регионы. Так, силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа над Калужской областью и еще три — над Белгородской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН не смогли ответить, почему замалчивают атаки ВСУ на регионы России.

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