Беспилотник ВСУ уничтожили ночью над Дзержинским районом Калужской области

Минобороны России подтвердило работу сил ПВО в этом регионе.
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минувшей ночью беспилотник в небе над Дзержинским районом Калужской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал он.
На месте работает оперативная группа, добавил Шапша.
Позднее в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России подтвердила попытку украинских боевиков атаковать регионы. Так, силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа над Калужской областью и еще три — над Белгородской.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН не смогли ответить, почему замалчивают атаки ВСУ на регионы России.
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