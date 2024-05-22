Клещеевка в ДНР перешла под полный контроль российских войск

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 0

Населенный пункт взяли бойцы «Южной» группировки войск.

Клещеевка в ДНР перешла под полный контроль российских войск

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделениями „Южной“ группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

На данном направлении бойцы также нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка. В результате киевский режим лишился более 365 боевиков, двух боевых бронированных машин, 18 автомобилей, гаубиц Д-20 и Д-30, орудия М119 производства США и орудия L-119 производства Великобритании.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами боевиков киевского режима в ДНР.

Там подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам теробороны противника в районе населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр.

Тема:
Спецоперация
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