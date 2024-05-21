Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 23 0

Потери киевского режима за сутки составили до 320 боевиков.

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами боевиков киевского режима в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск за указанное время улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам теробороны противника в районе населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр.

«Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также две гаубицы М777 производства США. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит освобожденная Плетеневка в Харьковской области.

Тема:
Спецоперация
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