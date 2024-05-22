Стильно и бюджетно: как грамотно обустроить малогабаритную квартиру

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 0

Дизайнер Орлова: сегодня в оформлении квартир в моде скандинавский стиль и лофт

Стильно и бюджетно: как грамотно обустроить малогабаритную квартиру

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Дизайнер дала несколько практичных советов.

Создание уютного и красивого интерьера в квартире — всегда затратное и очень ответственное занятие. Дизайнер-визуализатор Юлия Орлова рассказала сайту Lenta.ru, как с помощью минимального количества декора красиво и стильно обставить даже малогабаритную квартиру.

По словам специалиста, сегодня в моде скандинавский стиль и минимализм. Оба направления фокусируются на небольшом количестве декора, светлых тонах и натуральных фактурах. Использование природных оттенков придает такому декору большую уютность.

Для небольших квартир также может подойти стиль лофт.

«В стиле лофт повсеместно присутствуют большие зеркала и кованые элементы, например, высокие опоры — все это дает эффект воздушности и простора. А неоштукатуренные стены и открытые коммуникации сохраняют сантиметры полезной площади», — объяснила дизайнер.

Мебель же лучше всего выбирать, исходя из ее многофункциональности. Диван-кровать, пуф-сундук, раздвижной стол и прочие универсальные предметы становятся все более частыми решениями в оформлении современного жилья. А вот совсем свежим трендом стала навесная мебель.

«Буквально пять лет назад она не пользовались спросом в России, а сейчас растут запросы даже на навесные прикроватные тумбы. Такая мебель помогает сэкономить пространство и значительно упрощает уборку», — подытожила эксперт.

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