ТОП-10 районов Москвы с самой дешевой арендой квартир

Яндекс Аренда: дешевле всего аренда жилья обойдется в Новой Москве
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Найти уютное жилье по доступной цене вполне реально.
Россияне в среднем снимают квартиры в Москве примерно за 60 тысяч рублей. Причем даже не двухкомнатные, а однокомнатные или студии. Однако есть возможность сэкономить на аренде, главное — выбрать правильный район.
Дешевле всего снять квартиру в Новой Москве, там средняя аренда жилья составляет 36-40 тысяч рублей в месяц. Такую статистику по запросу издания Газета.ру предоставили в сервисе «Яндекс Аренда».
ТОП-10 районов Москвы с самой дешевой арендой однокомнатных квартир в мае 2024:
- Поселение Рязановское (Новомосковский округ) — 36 700 рублей в месяц;
- Поселение Десеновское (Новомосковский округ) — 39 000 рублей в месяц;
- Поселение Филимонковское (Новомосковский округ) — 40 000 рублей в месяц;
- Северное Медведково (Северо-Восточный округ) — 41 100 рублей в месяц;
- Выхино-Жулебино (Юго-Восточный округ) — 41 200 рублей в месяц;
- Вешняки (Восточный округ) — 41 600 рублей в месяц;
- Южное Бутово (Юго-Западный округ) — 41 800 рублей в месяц;
- Косино-Ухтомский район (Восточный округ) — 43 800 рублей в месяц;
- Ярославский район (Северо-Восточный округ) — 44 100 рублей в месяц;
- Северное Бутово (Юго-Западный округ) — 44 300 рублей в месяц.
Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры дешевле всего сдают в Десеновском и Рязановском поселении. Средняя стоимость аренды составляет 53 тысячи рублей.
В пределах МКАД квартиры с самыми доступными ценами можно найти в Северном Медведково, Выхино-Жулебино и Вешняках.
Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько по времени действует разрешение на перепланировку квартиры.
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