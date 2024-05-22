ТОП-10 районов Москвы с самой дешевой арендой квартир

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 10 0

Яндекс Аренда: дешевле всего аренда жилья обойдется в Новой Москве

ТОП-10 районов Москвы с самой дешевой арендой квартир

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Найти уютное жилье по доступной цене вполне реально.

Россияне в среднем снимают квартиры в Москве примерно за 60 тысяч рублей. Причем даже не двухкомнатные, а однокомнатные или студии. Однако есть возможность сэкономить на аренде, главное — выбрать правильный район.

Дешевле всего снять квартиру в Новой Москве, там средняя аренда жилья составляет 36-40 тысяч рублей в месяц. Такую статистику по запросу издания Газета.ру предоставили в сервисе «Яндекс Аренда».

ТОП-10 районов Москвы с самой дешевой арендой однокомнатных квартир в мае 2024:

  • Поселение Рязановское (Новомосковский округ) — 36 700 рублей в месяц;
  • Поселение Десеновское (Новомосковский округ) — 39 000 рублей в месяц;
  • Поселение Филимонковское (Новомосковский округ) — 40 000 рублей в месяц;
  • Северное Медведково (Северо-Восточный округ) — 41 100 рублей в месяц;
  • Выхино-Жулебино (Юго-Восточный округ) — 41 200 рублей в месяц;
  • Вешняки (Восточный округ) — 41 600 рублей в месяц;
  • Южное Бутово (Юго-Западный округ) — 41 800 рублей в месяц;
  • Косино-Ухтомский район (Восточный округ) — 43 800 рублей в месяц;
  • Ярославский район (Северо-Восточный округ) — 44 100 рублей в месяц;
  • Северное Бутово (Юго-Западный округ) — 44 300 рублей в месяц.

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры дешевле всего сдают в Десеновском и Рязановском поселении. Средняя стоимость аренды составляет 53 тысячи рублей.

В пределах МКАД квартиры с самыми доступными ценами можно найти в Северном Медведково, Выхино-Жулебино и Вешняках.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько по времени действует разрешение на перепланировку квартиры.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.41
-0.24 98.30
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:28
В Совфеде призвали международные организации осудить убийство военкора Еремина
11:16
ТОП-10 районов Москвы с самой дешевой арендой квартир
11:04
Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину государством
10:51
«Карета превращается в тыкву»: как Украина лишилась статуса правового государства
10:34
Ниже плинтуса: рейтинг Байдена среди американцев упал до минимума
10:32
Либерально-демократическая лига Украины* признана нежелательной в России

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила, почему фастфуд и газировка могут стать причиной вечно грязной головы
«Все в руках иранцев. Если скажут, что теракт, то будет война»: что сгубило Раиси
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Хочется чего-то вкусненького: как избавиться от привычки заедать стресс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео