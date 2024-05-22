ТОП-10 районов Москвы с самой дешевой арендой квартир

Найти уютное жилье по доступной цене вполне реально.

Россияне в среднем снимают квартиры в Москве примерно за 60 тысяч рублей. Причем даже не двухкомнатные, а однокомнатные или студии. Однако есть возможность сэкономить на аренде, главное — выбрать правильный район.

Дешевле всего снять квартиру в Новой Москве, там средняя аренда жилья составляет 36-40 тысяч рублей в месяц. Такую статистику по запросу издания Газета.ру предоставили в сервисе «Яндекс Аренда».

ТОП-10 районов Москвы с самой дешевой арендой однокомнатных квартир в мае 2024:

Поселение Рязановское (Новомосковский округ) — 36 700 рублей в месяц;

Поселение Десеновское (Новомосковский округ) — 39 000 рублей в месяц;

Поселение Филимонковское (Новомосковский округ) — 40 000 рублей в месяц;

Северное Медведково (Северо-Восточный округ) — 41 100 рублей в месяц;

Выхино-Жулебино (Юго-Восточный округ) — 41 200 рублей в месяц;

Вешняки (Восточный округ) — 41 600 рублей в месяц;

Южное Бутово (Юго-Западный округ) — 41 800 рублей в месяц;

Косино-Ухтомский район (Восточный округ) — 43 800 рублей в месяц;

Ярославский район (Северо-Восточный округ) — 44 100 рублей в месяц;

Северное Бутово (Юго-Западный округ) — 44 300 рублей в месяц.

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры дешевле всего сдают в Десеновском и Рязановском поселении. Средняя стоимость аренды составляет 53 тысячи рублей.

В пределах МКАД квартиры с самыми доступными ценами можно найти в Северном Медведково, Выхино-Жулебино и Вешняках.

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