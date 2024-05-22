Путин поручил правительству синхронизировать работу с АСИ

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Наработки агенства помогут эффективнее реализовать национальные цели.

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Россия решит самые амбициозные задачи и обеспечит рост экономики, если будут возможности для научных и производственных коллективов, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

Президент также поручил правительству синхронизировать партнерство с Агентством стратегических инициатив. Его наработки в самых разных сферах позволят реализовать национальные цели, намеченные до 2030 года.

«Первый национальный проект технологического суверенитета по беспилотным авиационным системам был сформирован и запущен во многом благодаря вкладам частных компаний университетских команд в рамках национальной технологической инициативы. Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета. В обязательном порядке учитывать мнение новаторов, предпринимателей при формировании планов развития передовых отраслей, механизмов опережающей подготовки кадров и содействия технологическому бизнесу», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что многие отечественные компании уже являются лидерами по целому ряду передовых направлений, которые сами формировали технологические и производственные цепочки.

Перед заседанием глава государства осмотрел выставку, посвященную деятельности агентства. На стендах представлена информация о перспективах и формате работы АСИ в ближайшие годы.

Подробно остановились на развитии Приазовья — это семь регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Основная задача сейчас — выравнять уровень жизни на новых территориях с общероссийскими показателями.

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