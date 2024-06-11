Звание генерал-полковника присвоено заместителю начальника Генштаба Трушину
Также звание генерал-полковника было присвоено начальнику главного управления вооружения ВС РФ Анатолию Гуляеву.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин присвоил заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Василию Трушину звание генерал-полковника. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же указом президент присвоил воинское звание генерал-полковника и начальнику главного управления вооружения ВС РФ Анатолию Гуляеву.
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