Лукашенко поздравил Путина и всех граждан страны с Днем России

Президент Белоруссии поздравил Путина и всех граждан страны с Днем России
Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель
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Лидер Белоруссии подчеркнул преемственность поколений и патриотизм народа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на преемственность поколений и патриотизм народа при поздравлении Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба администрации лидера братской республики.
«Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане», — написано в сообщении.
Глава Белоруссии пожелал президенту Владимиру Путину здоровья, сил и энергии в решении всех поставленных целей и задач. Лукашенко также подчеркнул, что Россия продолжает успешно двигаться вперед, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные ценности.
Глава государства отметил и особый акцент президента Владимира Путина на «укрепление человеческого капитала», а также на внушительную поддержку семей и молодежи. Лукашенко надеется на дальнейшее долгосрочное многоплановое сотрудничество с Россией, в том числе и в области стратегического партнерства.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия и Белоруссия решают проблемы в отношениях. О фундаментальных интересах двух народов рассказал Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в Северной столице.
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