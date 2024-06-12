Лукашенко поздравил Путина и всех граждан страны с Днем России

Лидер Белоруссии подчеркнул преемственность поколений и патриотизм народа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на преемственность поколений и патриотизм народа при поздравлении Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба администрации лидера братской республики.

«Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане», — написано в сообщении.

Глава Белоруссии пожелал президенту Владимиру Путину здоровья, сил и энергии в решении всех поставленных целей и задач. Лукашенко также подчеркнул, что Россия продолжает успешно двигаться вперед, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные ценности.

Глава государства отметил и особый акцент президента Владимира Путина на «укрепление человеческого капитала», а также на внушительную поддержку семей и молодежи. Лукашенко надеется на дальнейшее долгосрочное многоплановое сотрудничество с Россией, в том числе и в области стратегического партнерства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия и Белоруссия решают проблемы в отношениях. О фундаментальных интересах двух народов рассказал Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в Северной столице.