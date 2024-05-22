Это кто? Новый портрет Миддлтон поставил Британию на уши

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

The Mirror: поклонников королевской семьи возмутил портрет Кейт Миддлтон

Это кто? Новый портрет Миддлтон поставил Британию на уши

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Рисунок был выполнен британско-замбийской художницей Ханной Узор.

Интернет-пользователей возмутил портрет Кейт Миддлтон для обложки нового номера журнала Tatler. Как отмечают поклонники королевской семьи, он «совершенно не похож на нее». Об этом сообщает британская газета The Mirror.

Известно, что рисунок принцессы должен появиться на обложке журнала Tatler, чтобы поддержать королевскую особу и показать ее «силу и мужество».

Портрет с Кейт был выполнен британско-замбийской художницей Ханной Узор. Она вдохновлялась недавним видеообращением Миддлтон, где та сообщила о своем страшном диагнозе.

«Она действительно соответствует своей роли. Она была рождена для этого. Она ведет себя с таким достоинством, элегантностью и грацией», — поделилась Узор.

На рисунке можно увидеть Миддлтон в белом наряде, который она надевала на банкет в 2022 году во время государственного визита в Южную Африку. Кроме того, на ней присутствует накидка, сверкающие деталями на плечах и любимая тиара — «Узелки возлюбленных».

Тем не менее, многим крайне не понравилась данная работа. Поклонники королевской семьи считают, что Кейт не похожа сама на себя.

«Совсем не похожа на Кэтрин. Если бы на ней не было этого платья, я бы не понял, кто это», — написал один из интернет-пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Миддлтон предрекли облысение и серьезные проблемы с кожей.

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