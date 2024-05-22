Все очень плохо. Миддлтон предрекли облысение и серьезные проблемы с кожей

Принцесса Уэльская старается держаться, но ее самочувствие оставляет желать лучшего.

Курс химиотерапии, который начала Кейт Миддлтон после онкологии, заметно отразился на ее внешности. Об этом Radaronline сообщил доктор Стюарт Фишер.

«Это разрушительный процесс, потому что поражаются кожа, волосы, слизистая оболочка кишечника и костный мозг. Рак — это физическое и эмоциональное бремя, в отличие от многих других заболеваний», — отметил он.

Несмотря на последствия, принцесса Уэльская старается не падать духом. Так, она не показывает свое плохое самочувствие детям.

Но с каждым днем это становится делать все труднее. В этой борьбе огромную помощь ей оказывает принц Уильям: он пытается совмещать воспитание детей, официальные обязанности и поддержку любимой жены.

«Принц Уэльский сократил поездки и выполняет больше удаленных заданий, давая понять, что Кейт и дети для него на первом месте», — рассказал инсайдер.

К слову, в начале года Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. А после к удивлению фанатов пропала из поля зрения.

Британцы не на шутку забеспокоились — и лишь через два месяца принцесса Уэльская записала видео, в котором рассказала, что у нее диагностировали онкологию. Она отметила, что ей понадобилось время осознать новость и сообщить о ней детям.

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