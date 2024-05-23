Костомаров впервые вывел 13-летнюю дочь в свет

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

Чемпион пришел в МХТ на вручение премии вместе с близкими.

Костомаров впервые вывел 13-летнюю дочь в свет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Фигурист Роман Костомаров посетил премию Художественного театра в МХТ им. Чехова вместе с женой Оксаной Домниной и дочерью Анастасией. Об этом пишет издание «Страсти».

Для звездной наследницы это первый выход в свет. Дочь фигуристов оделась в черное платье выше колен и пиджак, а также выбрала обувь без каблуков.

Ранее 5-tv.ru писал, что премию МХТ в номинации «Без комментариев» вручили Костомарову. Представляя чемпиона со сцены, худрук театра Константин Хабенский рассказал, что фигурист опаздывал и приехал на мероприятие на метро. 

МХТ вручает эту премию людям разных профессий, которые доказали, что они бойцы не только в профессиональных качествах, но и в человеческих проявлениях. В зале с Костомаровым рядом были жена, дочь и фигуристка Татьяна Навка.

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