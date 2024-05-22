Роман Костомаров получил премию МХТ в номинации «Без комментариев»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

В зале с чемпионом были рядом жена и дочь.

Роман Костомаров получил премию МХТ в номинации «Без комментариев»

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Премию МХТ в специальной номинации «Без комментариев» вручили олимпийскому чемпиону и фигуристу Роману Костомарову.

«Мы вручаем эту премию и будем вручать людям разных профессий, которые доказали, что они бойцы не только в профессиональных качествах, но и в человеческих проявлениях. Которые своими поступками и своей дальнейшей жизнью доказали нам, что они не нуждаются в комментариях, когда мы их представляем на сцену», — сказал худрук театра Константин Хабенский.

Представляя Костомарова со сцены, Хабенский рассказал, что фигурист опаздывал и приехал в МХТ на метро. В зале с чемпионом рядом были жена, дочь и фигуристка Татьяна Навка.

Ранее 5-tv.ru писал, что на матче между московским футбольным клубом ЦСКА и петербургским «Зенитом» первый удар по мячу совершили Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина. Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

Болельщики на трибунах поддерживали Костомарова активными аплодисментами. После этого фигурист с женой покинули поле.

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