ФСБ рассекретила документы о преступлениях американских военных в Берлине в 1945-м

О чем можно узнать из архивных материалов?

Американские, французские и английские военные в оккупированном в 1945 году Берлине развернули террор против местного населения. Об этом свидетельствуют рассекреченные ФСБ архивные документы.

Начальник оперсектора Берлина генерал-майор Алексей Сиднев в докладной записке заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову от 9 ноября 1945 года сообщал о росте случаев преступлений американских военнослужащих в отношении немцев.

Уточняется, что больше всего преступлений касается американского сектора, где жертвами насилия и грабежей становились рядовые немцы. Не обходилось без насилия и во французской и английской зонах.

Ранее 5-tv.ru писал, что УФСБ России по ДНР рассекретила и передала в донецкий музей Великой Отечественной войны документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах.

Предоставленные материалы будут использованы для признания факта геноцида, совершенного нацистами и их пособниками в период ВОВ в данном регионе.