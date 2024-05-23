ФСБ рассекретила документы о преступлениях американских военных в Берлине в 1945-м

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году

ФСБ рассекретила документы о преступлениях американских военных в Берлине в 1945-м

Фото: dpa / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

О чем можно узнать из архивных материалов?

Американские, французские и английские военные в оккупированном в 1945 году Берлине развернули террор против местного населения. Об этом свидетельствуют рассекреченные ФСБ архивные документы.

Начальник оперсектора Берлина генерал-майор Алексей Сиднев в докладной записке заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову от 9 ноября 1945 года сообщал о росте случаев преступлений американских военнослужащих в отношении немцев.

Уточняется, что больше всего преступлений касается американского сектора, где жертвами насилия и грабежей становились рядовые немцы. Не обходилось без насилия и во французской и английской зонах.

Ранее 5-tv.ru писал, что УФСБ России по ДНР рассекретила и передала в донецкий музей Великой Отечественной войны документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах.

Предоставленные материалы будут использованы для признания факта геноцида, совершенного нацистами и их пособниками в период ВОВ в данном регионе.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.19
-0.22 97.90
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:26
ФСБ рассекретила документы о преступлениях американских военных в Берлине в 1945-м
1:57
Костомаров впервые вывел 13-летнюю дочь в свет
1:28
Впереди — взрослая жизнь. Камила Валиева закончила школу
0:59
На Украине начали освобождать заключенных по УДО для мобилизации
0:32
Король Бахрейна прибыл в Москву для переговоров с Путиным
0:31
Путин поддержал выдвижение главы Липецкой области Артамонова на второй срок

Сейчас читают

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
Умерла сестра Жанны Фриске
До небывалых размеров: можно ли увеличить пенис без операции
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео