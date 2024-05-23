OMV предупредила о риске прекращения поставок газа из России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

Что известно об этой ситуации?

OMV предупредила о риске прекращения поставок газа из России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Австрийская OMV предупредила контрагентов, что суды в Европе могут помешать компании переводить деньги «Газпрому», что способно привести к перебоям в поставках газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Некая «крупная энергокомпания», говорится в заявлении, получила «решение иностранного суда», которое в случае утверждения судом в Австрии лишит OMV возможности расплачиваться с компанией из России.

Это, как подчеркивается, приведет к прекращению поставок газа из России. За последние семь месяцев «Газпром», по данным агентства, обеспечил более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта до 2040-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что Совет Евросоюза утвердил реформу газового рынка, которая позволит Еврокомисии с 2026 года приостанавливать поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии.

Приостановки поставок позволяются на период до одного года, но сроки могут продлеваться, «если это оправдано». Отмечается, что ограничения не могут нарушать безопасность снабжения газом рынка Евросоюза и отдельных стран — членов.

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