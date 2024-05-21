В Евросоюзе утвердили закон, позволяющий приостановить поставки газа из России

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

В документе предусмотрен срок меры — год, но он может быть увеличен.

В Евросоюзе утвердили закон, позволяющий приостановить поставки газа из России

Фото: www.globallookpress.com / Lars Penning

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Совет Евросоюза утвердил реформу газового ранка, которая позволит Еврокомисии с 2026 года приостанавливать поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте совета.

Так, утверждены постановление и директива «О внутренних рынках возобновляемого газа, природного газа и водорода». Согласно документам, после 31 декабря 2025 года Еврокомиссия «должна иметь возможность временно исключать поставки природного газа из РФ и Белоруссии, а также СПГ» из расположенных в этих странах мощностей.

Приостановки поставок позволяются на период до одного года, но сроки могут продлеваться, «если это оправдано». Отмечается, что ограничения не могут нарушать безопасность снабжения газом рынка Евросоюза и отдельных стран-членов. Вместе с тем меры должны уважать принципы энергетической солидарности и не нарушать обязательство перед третьими государствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Болгария хочет получить от «Газпрома» неустойку за прекращение поставок газа. «Булгаргаз» не оплатил вовремя российской валютой экспорт топлива.

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