Глава МИД Германии обвинила Россию в нежелании участвовать в переговорах. Захарова освежила память Бербок.

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Беорбок о нежелании России участвовать в переговорах по Украине вызывают волнение за ее состояние. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его „половина“», — написала дипломат.

Захарова напомнила, что Запад принимает решения об увеличении поставок оружия Украине. Кроме того, Россия сразу же согласилась на переговоры, когда об этом ее попросила Незалежная. Однако потом к украинскому президенту прибыл тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и уговорил киевский режим прервать переговоры.

Еще один момент: Зеленский под давлением Соединенных Штатов в 2022 году подписал указ, запрещающий переговоры с Россией.

«Так о чем же это Анналена?» — задала Захарова риторический вопрос.

Так российский дипломат отреагировала на заявление Бербок в интервью каналу ZDF о том, что половина мира работает над тем, чтобы «отстаивать мир». Однако для этого нужен российский президент Владимир Путин, который, как считает глава МИД ФРГ, «совершенно не готов к разговору».

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в США заговорили о прекращении конфликта на Украине.