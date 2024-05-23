Прощание с музыкантом Андреем Тропилло пройдет в Петербурге 23 мая

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 50 0

Семье звезды пришлось приложить огромные усилия, чтобы вернуть его домой.

Прощание с музыкантом Андреем Тропилло пройдет в Петербурге 23 мая

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Дочь рок-музыканта Андрея Тропилло назвала дату прощания со звездой — 23 мая, о чем она поделилась в беседе с агентством RuNews24.ru. Церемония прощания с артистом состоится на Смоленском кладбище в Петербурге.

Отпевание пройдет в Лютеранской церкви Святой Екатерины, которая расположена на Большом проспекте Васильевского острова. Дочь легендарного музыканта рассказала, что привезти тело 73-летнего отца было крайне сложно. Друзья и семья звезды приложили огромные усилия, чтобы Тропилло захоронили не в Финляндии, где он скончался в конце апреля этого года, а на Родине.

Более того, в память о звезде будут проводиться музыкальные и концертные мероприятия, причем родные покойного уже обратились к художникам и скульпторам, чтобы те создали проекты памятника Тропилло.

Рок-музыкант Андрей Тропилло родился в 1951 в Ленинграде, его называли первым продюсером СССР. На основанной им в 1980-х частной студии звукозаписи «АнТроп» выходило множество альбомов музыкальных групп, в том числе «Кино», «Пикник» и «Алиса».

Ранее 5-tv.ru писал, как относился к легендарному продюсеру экс-гитарист группы «Пикник» — Александр Савельев считал Тропилло его пионером своего дела.

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