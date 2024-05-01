Экс-гитарист «Пикника» о том, каким был Андрей Тропилло: «Пионер со своим видением музыки»

Продюсер «Кино» ушел из жизни в возрасте 73-х лет.

Музыкальный продюсер Андрей Тропилло был настоящим профессионалом и пионером своего дела. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал музыкант и экс-гитарист группы «Пикник» Александр Савельев.

Музыкант вспоминает, как работал с Тропилло еще в 1980-е. Когда они познакомились, у продюсера была даже не студия — кружок звукозаписи в Доме пионеров. Именно там группа «Пикник» записала свой первый альбом.

«Он был профессионал, пионер своего дела. Если бы не Андрей Тропилло, все могло затянуться на какие-то годы, если не больше, потому что всю музыку первоначально записывал он», — говорит музыкант.

Савельев уверен: именно благодаря Тропилло российская аудитория познакомилась с музыкой Запада, ведь продюсер был одним из первых, кто занимался выпуском образцов пластинок зарубежных групп.

«У него, конечно, было свое видение музыки. Он же дал народу в России еще западные виниловые пластинки, чего, казалось, вообще никогда не будет», — сказал Савельев.

Музыкальный продюсер Андрей Тропилло ушел из жизни в возрасте 73 лет. Его называли первым продюсером СССР. За свою творческую биографию Тропилло записал альбомы многих рок-групп, включая «Кино», «Пикник» и «Алису».

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