Российских учителей освободят от лишней нагрузки

Российских учителей хотят освободить от лишней работы. Как сообщают «Известия», в Госдуму поступил соответствующий законопроект.

Нагрузка на педагогов постоянно растет. Кроме составления огромного количество отчетов и таблиц, они вынуждены проводить опросы, инструктажи и даже собирать деньги на питание. Новые меры сократят число заполняемых документов до пяти. Другие задачи педагоги смогут выполнять по своему желанию.

Проблему с чрезмерной нагрузкой на учителей пытаются решить уже давно. Однако требования на местах выполняются плохо. Каждый год Минпросвещения РФ фиксирует тысячи нарушений во всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школьники в России начинают сдавать ЕГЭ. Сегодня проходят первые испытания по таким предметам как химия, география и литература. Итоговая проверка пройдет во всех регионах, а также в школах за рубежом.

Больше всего выпускников придет сдавать химию — 14% от общего числа. Самый непопулярный предмет этого года — география.