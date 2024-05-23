Российских учителей освободят от лишней нагрузки

Эфирная новость 33 0

Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение в Госдуму.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российских учителей хотят освободить от лишней работы. Как сообщают «Известия», в Госдуму поступил соответствующий законопроект.

Нагрузка на педагогов постоянно растет. Кроме составления огромного количество отчетов и таблиц, они вынуждены проводить опросы, инструктажи и даже собирать деньги на питание. Новые меры сократят число заполняемых документов до пяти. Другие задачи педагоги смогут выполнять по своему желанию.

Проблему с чрезмерной нагрузкой на учителей пытаются решить уже давно. Однако требования на местах выполняются плохо. Каждый год Минпросвещения РФ фиксирует тысячи нарушений во всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школьники в России начинают сдавать ЕГЭ. Сегодня проходят первые испытания по таким предметам как химия, география и литература. Итоговая проверка пройдет во всех регионах, а также в школах за рубежом.

Больше всего выпускников придет сдавать химию — 14% от общего числа. Самый непопулярный предмет этого года — география.

+18° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
90.19
-0.22 97.90
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»
11:43
Погодные «качели»: что готовит россиянам лето 2024 года?
11:37
Евросоюз намерен ужесточить санкции против Белоруссии и России в части импорта
11:30
Нашла замену Питту? Джоли заметили в Берлине в компании нового ухажера
11:16
Ученые научились выявлять рак желудка с помощью ополаскивателя для рта
11:04
США начали готовить Украину к возможным происшествиям в ядерной сфере

Сейчас читают

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Без изнуряющих диет: как аппаратная косметология помогает в борьбе с лишним весом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео