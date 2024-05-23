Школьники в России начинают сдавать ЕГЭ
Итоговая проверка пройдет во всех регионах, а также в школах за рубежом.
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
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В России начинают сдавать единый госэкзамен. Сегодня первые испытания по химии, географии и литературе — итоговая проверка пройдет во всех регионах, а также в школах за рубежом.
Впервые желающие смогут пересдать один из предметов по своему выбору. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера — о подготовке к важнейшему этапу в жизни каждого школьника.
Раннее утро — школы закрыты, да и многие выпускники еще спят, а вот учителя на рабочем месте — видно, как в одном из кабинетов горит свет. Связано это с тем, что сюда с минуты на минуту привезут экзаменационные листы.
Происходит это в строго отведенное время с шести до восьми утра по местному и связано со строжайшей информационной безопасностью. Варианты заданий никто не должен знать заранее.
Знать нужно выбранный предмет — желательно, на «отлично». Именно с дополнительных экзаменов начинается этот почти полумесячный марафон тестирований.
Больше всего выпускников придет сдавать химию — 14% от всех. Самый непопулярный предмет этого года — география.
Ее выбрали только три человека из ста. «Золотая середина» у литературы — 8% 11-классников планируют связать свою будущую профессию со словом.
Например, Семен Лазарев: вечером перед экзаменом — за тетрадкой, рисует схемы сочинений. ЕГЭ по литературе этого года сильно изменился по сравнению с предыдущим — стало сложнее.
«Готовился с помощью курсов, просто смотря видео на YouTube, а также преподавателей, которые дают полностью весь материал», — говорит школьник.
Анастасия Андреевна профессионально готовит ребят к ЕГЭ — опыт почти десять лет. Говорит — онлайн сейчас самый популярный формат занятий.
Особенно для тех, кто в школе не филонит. На своих уроках она как раз акцентирует внимание на нововведениях каждого года.
«Ежегодно после сдачи проходит анализ и ФИПИ анализирует, насколько хорошо дети справляются и ужесточают критерии. Сам уровень экзамена ужесточается не так значительно, как уровень оценивания», — поделилась Анастасия Ларина.
Химия в этом году не изменилась совсем, а вот география даже стала проще. Артур пришел на последнюю перед экзаменом консультацию и больше открывать учебники до самого ЕГЭ не планирует.
«Я весь год учился, не занимался тем, чем не надо, поэтому считаю, что я готов», — убежден Артур Мартыненко.
Такой подход психологи считают самым правильным: вечер и ночь перед экзаменом — это время отдыха и аккумулирования сил. Все, о чем нужно подумать, это удобная одежда на утро, гелевая ручка и паспорт.
«На самом деле, ЕГЭ — это не страшно, на ЕГЭ жизнь не заканчивается, как бы ни завершился этот этап у ребенка. Можно сдать, можно пересдать, в конце концов, можно сменить профессию даже в середине жизни», — успокаивает преподаватель физики в гимназии № 10 ИСФУ Елена Сапожникова.
В этом году пересдать можно даже один из дополнительных экзаменов. Поэтому волнений и переживаний у выпускников должно быть меньше.
Следующий ЕГЭ будут сдавать все выпускники этого года. Так, 28 мая первый обязательный предмет — русский язык.
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