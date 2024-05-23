Задержан замначальника Генштаба ВС РФ Шамарин

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 118 0

Что известно об этой ситуации?

Задержан замначальника Генштаба ВС РФ Шамарин

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ, заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По сведениям собеседника, Шамарина задержали накануне, 22 мая. Тогда же его доставили в следственные органы, где допросили. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Прежде также стало известно, что бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали на два месяца. Предположительно, он подозревается в мошенничестве.

До этого по подозрению в получении взятки был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Он арестован до 23 июня.

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