Евросоюз намерен ужесточить санкции против Белоруссии и России в части импорта

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Евгения Романова
Евгения Романова 8 0

FT: Евросоюз ограничит импорт западных товаров через Белоруссию в Россию

Евросоюз намерен ужесточить санкции против Белоруссии и России в части импорта

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Среди прочего Европа намерена своими мерами остановить поставки люксовых автомобилей.

Европейский союз намерен ужесточить санкции против Белоруссии для ограничения импорта через нее западных товаров и «предметов роскоши» в Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на полученный проект.

Отмечается, что эти санкции будут направлены на минимизацию риска обхода вводимых мер. Они в том числе предусматривают прекращение импорта в Россию через Белоруссию роскошных автомобилей люксового класса.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль отреагировал на решение Евросоюза об изъятии доходов от активов России. Так, Совет ЕС официально решил направлять чистую прибыль от них на военную помощь Украине: 90% на поставки оружия для ВСУ, а 10% — на европейские программы по восстановлению Незалежной. Впервые средства изымут в июле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие действия экспроприацией.

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