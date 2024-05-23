Евросоюз намерен ужесточить санкции против Белоруссии и России в части импорта

Среди прочего Европа намерена своими мерами остановить поставки люксовых автомобилей.

Европейский союз намерен ужесточить санкции против Белоруссии для ограничения импорта через нее западных товаров и «предметов роскоши» в Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на полученный проект.

Отмечается, что эти санкции будут направлены на минимизацию риска обхода вводимых мер. Они в том числе предусматривают прекращение импорта в Россию через Белоруссию роскошных автомобилей люксового класса.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль отреагировал на решение Евросоюза об изъятии доходов от активов России. Так, Совет ЕС официально решил направлять чистую прибыль от них на военную помощь Украине: 90% на поставки оружия для ВСУ, а 10% — на европейские программы по восстановлению Незалежной. Впервые средства изымут в июле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие действия экспроприацией.