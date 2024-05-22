«Ничего не меняется»: Кремль о решении Евросоюза по замороженным активам России

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

Песков: любой вариант изъятия доходов от активов РФ является экспроприацией

«Ничего не меняется»: Кремль о решении Евросоюза по замороженным активам России

Фото: www.globallookpress.com / Zheng Huansong

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Москва будет сейчас внимательно следить за реализацией Брюсселем выбранного шага.

Любой вариант изъятия доходов от активов России в Европейском союзе является экспроприацией. Такое заявление сделал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В нашем видении [решения Евросоюза] ничего не меняется. И урезанный вариант [изъятия средств] является не чем иным, как экспроприацией», — сказал он.

Песков добавил, что решение Брюсселя является нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы. Страны Евросоюза понимают риски подобных шагов и опасность для них неизбежных последствий.

Москва будет сейчас внимательно следить за реализацией решения ЕС по доходу от российских активов. Процесс оценки последствий и ответа, соответствующий наилучшим образом интересам России, продолжается.

До этого стало известно, что Совет Евросоюза официально решил направлять чистую прибыль от замороженных активов России на военную помощь Украине. При этом 90% доходов будут поступать в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки для украинской армии, а 10% направят на программы ЕС по восстановлению Украины.

Ранжирование выплат будет пересматриваться ежегодно, в первый раз это произойдет 1 января 2025 года. Также планируется, что впервые изымут доходы от активов России в пользу Украины в июле.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС раскрыл планы по использованию активов РФ после снятия санкций. По мнению Брюсселя, средства Москвы не являются суверенными.

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