Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

Фестиваль пройдет с 24 мая по 2 июня.

Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В столице стартует фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Он пройдет на 31 площадке по всему городу, рассказал мэр Сергей Собянин. Он назвал фестиваль одним из «самых вкусных и запоминающихся».

«На красочных фестивальных площадках будет представлен широчайший ассортимент рыбы и морепродуктов от производителей со всей России и стран ближнего зарубежья — более 600 наименований», — написал Собянин в Telegram-канале.

Трепанг и краб синий приедут с Дальнего Востока, а скумбрию и гребешок доставят с Курильских островов. Треску и модиолусы привезут из Мурманска, осетра и леща — из Астрахани. Также на прилавках — муксун и омуль, которых выловили в Лене, и устрицы и кильки из Черного моря. Из готовых блюд гостей ждут чипсы из тунца с сезамом, креветки на гриле, шашлычки из рыбы.

К мероприятию присоединились более трех тысяч сетевых магазинов и свыше 140 рынков и ярмарок. Также в рамках фестиваля организуют порядка 500 кулинарных мастер-классов, участники которых научатся готовить блюда из рыбы разных регионов России. Детям предложат слепить рыбок и морских обитателей из марципановой массы и раскрасить имбирное печенье в форме рыбок.

На традиционном рыбном рынке «Москва — на волне» в Косине-Ухтомском и на Манежной площади пройдут кулинарные битвы: столичные шеф-повара предложат свои рецепты блюд из рыбы и морепродуктов, победителей после дегустации определят зрители.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в Чемпионате по рыбной ловле. Главный приз — один миллион рублей. 25 мая состоится костюмированная SUP-регата, а на следующий день SUP-серферы поборются за Кубок «Москва на Волне».

Фестиваль пройдет с 24 мая по 2 июня.

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