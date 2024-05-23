Страшный пожар в подмосковном хостеле под Истрой. Главное

Семь человек погибли в результате крупного пожара в Подмосковье. Все они — постояльцы нелегального хостела в частном доме на территории СНТ под Истрой.

Здание вспыхнуло рано утром, когда все жильцы спали. На месте трагедии работают криминалисты. Следственный комитет завел несколько уголовных дел, в том числе, о незаконной миграции. Подробности случившегося рассказал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Все, что осталось от двухэтажного частного дома — это обгоревшие стены и рухнувшая крыша.

Сейчас место оцепили. Туда никого не пускают. Внутри работают сотрудники СК и полиции. Пожарные продолжают проливку, чтобы ликвидировать очаг возгорания, у них ушло несколько часов.

На момент возгорания внутри могли находиться 15 человек. Пожар вспыхнул глубокой ночью, когда все спали.

«Пламя было зверское, если у соседнего дома пластиковый водослив течь стал, все оплавляться», — рассказал местный житель Игорь Иванов.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полностью охватил двухэтажное строение. Люди, находившиеся внутри, пытались спастись.

В больницу экстренно доставили двоих. Остальные жители дома выбраться так и не смогли. Спасатели уже обнаружили останки семи человек, однако, не исключено, что жертв может быть больше. По данным правоохранителей, число погибших может вырасти до 15. Разбор завалов продолжается.

По словам соседей, в частном доме располагался нелегальный хостел. В комнатах стояли двухъярусные кровати. Места здесь снимали в основном рабочие, приехавшие на заработки из соседних государств.

На хостел неоднократно жаловалось соседи. Однако, как только сюда приходили проверяющие, гостиница прекращала работу. А спустя некоторое время открывалась снова.

Организатору нелегального хостела может грозить до четырех лет лишения свободы.