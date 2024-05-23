В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Аэропорт Казани временно приостановил работу для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 мск (по московскому времени — Прим. ред.)», — написал он.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
С 12:00 также были ведены ограничения на работу аэропорта Нижнекамска.
На прошлой неделе временные ограничения на полеты вводились в двух аэропортах Республики Татарстан для обеспечения безопасности. Речь идет о воздушных гаванях Казани и Нижнекамска. Работа возобновилась в тот же день через несколько часов.
Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир погиб во время турбулентности в самолете. Лайнер направлялся из Лондона в Сингапур. Еще несколько людей пострадало.
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